Захарова сравнила ситуации Грайнер и Трампа

Представитель российского МИД Мария Захарова считает, что в США по-разному относятся к ситуациям с баскетболисткой Бриттни Грайнер и бывшим президентом страны Дональдом Трампом.

«Слова баскетболистки о наличии у неё запрещённых к провозу веществ ставятся Белым домом под сомнение, а экстраординарное событие, вызывающее вопросы у всех Штатов, — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет», — цитирует Захарову ТАСС.

Она также добавила, что спортсменка сама призналась в нарушении закона. По мнению Захаровой, Грайнер уже не было смысла «отпираться».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру её одноклубницы Грайнер.