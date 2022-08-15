Защита осуждённой в России американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

Защита осуждённой в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор.

Об этом сообщили адвокаты Марина Благоволина и Александр Бойков.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит заявление адвокатов Интерфакс.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.