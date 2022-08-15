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В Госдепе США призвали Россию «конструктивно» взаимодействовать по обмену заключёнными

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Соединённые Штаты призывают Россию «конструктивно» взаимодействовать по вопросу обмена заключёнными. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, американская сторона сделает «всё возможное» для возвращения осуждённых в России граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

«Однако мы продолжим призывать россиян конструктивно взаимодействовать, чтобы мы могли добиться урегулирования данного вопроса», — приводит ТАСС заявление Прайса на брифинге.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности Москвы к действиям по обмену заключёнными с участием Бриттни Грайнер.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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