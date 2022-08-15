В Госдепе США призвали Россию «конструктивно» взаимодействовать по обмену заключёнными

Соединённые Штаты призывают Россию «конструктивно» взаимодействовать по вопросу обмена заключёнными. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, американская сторона сделает «всё возможное» для возвращения осуждённых в России граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

«Однако мы продолжим призывать россиян конструктивно взаимодействовать, чтобы мы могли добиться урегулирования данного вопроса», — приводит ТАСС заявление Прайса на брифинге.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности Москвы к действиям по обмену заключёнными с участием Бриттни Грайнер.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.