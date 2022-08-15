В Госдепе США призвали Россию «конструктивно» взаимодействовать по обмену заключёнными
По его словам, американская сторона сделает «всё возможное» для возвращения осуждённых в России граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
«Однако мы продолжим призывать россиян конструктивно взаимодействовать, чтобы мы могли добиться урегулирования данного вопроса», — приводит ТАСС заявление Прайса на брифинге.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности Москвы к действиям по обмену заключёнными с участием Бриттни Грайнер.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.