В МИД России заявили, что «тихая дипломатия» должна принести плоды по обмену Бута из США
«Тихая дипломатия» продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — приводит ТАСС его слова.
Дарчиев добавил, что в ситуации с выносом Вашингтоном темы возможного обмена заключёнными в публичное поле российская сторона может «только развести руками».
«Не хотелось бы думать, что это сделано по банальному недомыслию. Скорее имела место попытка надавить на нас через шумиху в СМИ», — отметил дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.