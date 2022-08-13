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В МИД России заявили, что «тихая дипломатия» должна принести плоды по обмену Бута из США

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Россия продолжает вести «тихую дипломатию», которая должна принести плоды по обмену осуждённого в США россиянина Виктора Бута. Об этом заявил директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев.

«Тихая дипломатия» продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — приводит ТАСС его слова.

Дарчиев добавил, что в ситуации с выносом Вашингтоном темы возможного обмена заключёнными в публичное поле российская сторона может «только развести руками».

«Не хотелось бы думать, что это сделано по банальному недомыслию. Скорее имела место попытка надавить на нас через шумиху в СМИ», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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