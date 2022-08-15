Захарова сообщила о готовности России к действиям по обмену заключёнными с участием Грайнер

Представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу возможного обмена заключёнными с США.

«С российской стороны всё к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», — рассказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Имена Бриттни Грайнер, Виктора Бута и Пола Уилана фигурируют в диалоге Москвы и Вашингтона по обмену заключёнными. Об этом сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее адвокат Грайнер сообщила, что сторона защиты планирует подать апелляцию на приговор.