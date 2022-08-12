Адвокат Грайнер сообщила, что сторона защиты планирует подать апелляцию на приговор

Александр Бойков, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщил, что сторона защиты подаст апелляционную жалобу на приговор.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», — приводит слова Бойкова РИА Новости.

Ожидается, что апелляция будет подана 12 августа.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру её одноклубницы Грайнер.