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В Госдепе США призвали Россию отпустить баскетболистку Грайнер

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Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал российскую сторону освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России за контрабанду наркотиков.

Он заявил, что американская сторона считает задержание баскетболистки «незаконным», а также требует её немедленного освобождения.

Он подчеркнул, что США призывают Россию «конструктивно» взаимодействовать по вопросу обмена заключёнными.

По его словам, американская сторона сделает «всё возможное» для возвращения осуждённых в России граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности Москвы к действиям по обмену заключёнными с участием Бриттни Грайнер.

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