В Госдепе США призвали Россию отпустить баскетболистку Грайнер
Он заявил, что американская сторона считает задержание баскетболистки «незаконным», а также требует её немедленного освобождения.
Он подчеркнул, что США призывают Россию «конструктивно» взаимодействовать по вопросу обмена заключёнными.
По его словам, американская сторона сделает «всё возможное» для возвращения осуждённых в России граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о готовности Москвы к действиям по обмену заключёнными с участием Бриттни Грайнер.