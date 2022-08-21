На протяжении 14 лет: немецкий прыгун в воду Хемпель рассказал о сексуальном насилии со стороны тренера

Бывший немецкий прыгун в воду Ян Хемпель в документальном фильме рассказал о сексуальном насилии, которому он подвергался со стороны своего тренера Вернера Лангера. По его словам, домогательства продолжались 14 лет. В Федерации плавания Германии оказались шокированы откровениями спортсмена и под давлением общественности прямо во время чемпионата Европы отстранили от работы наставника национальной сборной Лутца Бушкова. Он якобы знал о злоупотреблениях бывшего коллеги, но никак не помог атлетам. Однако далеко не все поддержали это решение, поскольку до сих пор непонятно, почему двукратный призёр Олимпийских игр сделал признание лишь спустя 21 год после смерти Лангера.

Зарубежные спортсмены в последнее время всё чаще рассказывают о сексуальных преступлениях, совершённых в их отношении в далёком прошлом. В июле главный тренер женской сборной Ирландии Вера Паув сообщила, что 35 лет назад её изнасиловали трое мужчин, занимавших посты в Королевском футбольном союзе Нидерландов.

На этой неделе немецкий канал ARD выпустил документальный фильм, в котором описывается куда более шокирующая история. Двукратный призёр Олимпийских игр, один из самых талантливых прыгунов в воду своего времени Ян Хемпель рассказал, что на протяжении 14 лет подвергался насилию со стороны своего тренера Вернера Лангера.

По словам 51-летнего немца, всё началось в 1982 году, когда ему было всего 11 лет. Причём наставник не испытывал страха, что его застанут с воспитанником. Перед Олимпиадой в Барселоне он домогался до спортсмена даже в туалете. Надругательства продолжались вплоть до Игр-1996 в Атланте, когда Ян впервые смог дать отпор тренеру.

Отмечается, что Хемпель оказался не единственной жертвой Лангера. Другой немецкий атлет, который предпочел не раскрывать своё имя в фильме ARD, признался, что специалист приставал к нему, даже когда тот спал.

Спустя год после Олимпиады в Атланте Ян набрался смелости и рассказал обо всём главному тренеру сборной Германии Урсуле Клингер. Лангера отстранили от работы, не озвучивая причин, поэтому затем он без проблем перешёл в команду Австрии. А в 2001 году покончил жизнь самоубийством, причины которого до сих пор неизвестны.

«В Федерации плавания Германии мне дали понять, что если я буду распространять эту информацию, то наш вид спорта окажется под угрозой и тогда заниматься им возможности больше не будет. Конечно, я находился на уровне, когда у меня на примете уже были определённые цели и мне хотелось их достигать», — объяснил Хемпель.

Фильм вызвал шок у спортивной общественности Германии. Партнёр Яна по синхронным прыжкам в воду Хейко Майер признался, что знал о происходящем. Но никогда не слышал от товарища подробностей, и они повергли его в шок. А представитель правозащитной организации Athleten Deutschland Максимилиан Кляйн предложил призвать к ответственности тех, кто был в курсе преступлений, но боялся об этом рассказать вслух.

«Люди, продолжающие хранить молчание, покрывают институты, а значит, и виновных. Отчасти они думают, что их действия позволят не допустить нанесения дальнейшего ущерба тем, кто уже пострадал. Иногда имеют место отношения зависимости или тесные сети взаимоотношений, из-за которых у людей, осведомлённых об истинном положении дел, возникает ощущение, что они не могут себе позволить заявить об этом», — отметил Кляйн.

В Athleten Deutschland также заявили, что после таких заявлений пришло время для создания в стране независимого центра, куда смогут обращаться жертвы сексуального насилия в спорте.

«Существует необходимость своего рода разделения полномочий с независимыми структурами. В одиночку, самостоятельно спорту не добиться успеха в эффективной борьбе с насилием и злоупотреблениями. Нужно, чтобы культура молчания была заменена культурой наблюдения, признания и действия. Потребуется время, чтобы эти принципы стали мейнстримом и соблюдались во всех спортивных залах страны. Это требует длительных и болезненных процессов развития в спортивных клубах и ассоциациях», — заключил Кляйн.

Под давлением общественности в Федерации плавания Германии (DSV) приняли жёсткие меры по отношению к главному тренеру национальной сборной по прыжкам в воду Лутцу Бушкову, который возглавлял команду на протяжении 20 лет. По словам Хемпеля, он знал о злоупотреблениях Лангера, но никак не повлиял на ситуацию.

Известного специалиста освободили от обязанностей «до окончательного выяснения фактов» прямо во время чемпионата Европы в Риме. При этом президент DSV Марко Тролль обратил внимание, что в этом деле, как и в любом другом, действует презумпция невиновности. И нельзя осуждать Бушкова, пока не доказано обратное.

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Поддержал тренера и известный немецкий прыгун в воду Патрик Хаусдинг, в мае завершивший спортивную карьеру. По его мнению, для отстранения специалиста не было достаточно оснований.

«Нельзя винить его, это несправедливо. Принимать какие-то решения было совершенно не в его власти. Как тренер тогда он был лишь маленьким винтиком в системе. Это ужасные инциденты. Нужно, чтобы Ян Хемпель был услышан. Но я не понимаю, почему он обнародовал эту информацию лишь спустя 25 лет», — объяснил Хаусдинг.

Удивилась тому, что Хемпель рассказал о продолжавшемся 14 лет насилии только сейчас, и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.

«Лично у меня в таких случаях всегда возникают два вопроса: с какой целью человек, которому вообще-то 51 год исполнился, признался в этом только сейчас, когда тренера уже 21 год как нет в живых? И почему делает это не в кабинете психотерапевта (если травма настолько глубока), а в СМИ? Как сказал бы Станиславский: «Не верю», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Её смущает и ещё один факт: громкое признание подаётся в контексте начала работы организации по борьбе с насилием. При этом бронзовый призёр чемпионата мира Владимир Тимошинин, общавшийся с Хемпелем на соревнованиях, признался, что не видел ничего странного в поведении спортсмена.

«Когда я читаю подобные вещи, думаю о том, что мир сошёл с ума. История с Хемпелем для меня — из той же серии. В голове не укладывается, что это может быть правдой. Ян был не слишком общителен, но и замкнутым я бы его не назвал. Скорее он был постоянно сосредоточен на тренировках и выступлениях. Мы постоянно встречались на соревнованиях, никакой внутренней проблемы я в нём не замечал. Знаю, что у него есть жена, дочка, но слышал от коллег, уже когда история стала достоянием общественности, что у Хемпеля развивается болезнь Альцгеймера и что он просто не захотел уносить свою тайну с собой. Соответствует ли это действительности? Я не знаю», — рассказал Тимошинин RT.