На протяжении 14 лет: немецкий прыгун в воду Хемпель рассказал о сексуальном насилии со стороны тренера
- Ян Хемпель
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Зарубежные спортсмены в последнее время всё чаще рассказывают о сексуальных преступлениях, совершённых в их отношении в далёком прошлом. В июле главный тренер женской сборной Ирландии Вера Паув сообщила, что 35 лет назад её изнасиловали трое мужчин, занимавших посты в Королевском футбольном союзе Нидерландов.
На этой неделе немецкий канал ARD выпустил документальный фильм, в котором описывается куда более шокирующая история. Двукратный призёр Олимпийских игр, один из самых талантливых прыгунов в воду своего времени Ян Хемпель рассказал, что на протяжении 14 лет подвергался насилию со стороны своего тренера Вернера Лангера.
По словам 51-летнего немца, всё началось в 1982 году, когда ему было всего 11 лет. Причём наставник не испытывал страха, что его застанут с воспитанником. Перед Олимпиадой в Барселоне он домогался до спортсмена даже в туалете. Надругательства продолжались вплоть до Игр-1996 в Атланте, когда Ян впервые смог дать отпор тренеру.
Отмечается, что Хемпель оказался не единственной жертвой Лангера. Другой немецкий атлет, который предпочел не раскрывать своё имя в фильме ARD, признался, что специалист приставал к нему, даже когда тот спал.
Спустя год после Олимпиады в Атланте Ян набрался смелости и рассказал обо всём главному тренеру сборной Германии Урсуле Клингер. Лангера отстранили от работы, не озвучивая причин, поэтому затем он без проблем перешёл в команду Австрии. А в 2001 году покончил жизнь самоубийством, причины которого до сих пор неизвестны.
«В Федерации плавания Германии мне дали понять, что если я буду распространять эту информацию, то наш вид спорта окажется под угрозой и тогда заниматься им возможности больше не будет. Конечно, я находился на уровне, когда у меня на примете уже были определённые цели и мне хотелось их достигать», — объяснил Хемпель.
Фильм вызвал шок у спортивной общественности Германии. Партнёр Яна по синхронным прыжкам в воду Хейко Майер признался, что знал о происходящем. Но никогда не слышал от товарища подробностей, и они повергли его в шок. А представитель правозащитной организации Athleten Deutschland Максимилиан Кляйн предложил призвать к ответственности тех, кто был в курсе преступлений, но боялся об этом рассказать вслух.
«Люди, продолжающие хранить молчание, покрывают институты, а значит, и виновных. Отчасти они думают, что их действия позволят не допустить нанесения дальнейшего ущерба тем, кто уже пострадал. Иногда имеют место отношения зависимости или тесные сети взаимоотношений, из-за которых у людей, осведомлённых об истинном положении дел, возникает ощущение, что они не могут себе позволить заявить об этом», — отметил Кляйн.
В Athleten Deutschland также заявили, что после таких заявлений пришло время для создания в стране независимого центра, куда смогут обращаться жертвы сексуального насилия в спорте.
«Существует необходимость своего рода разделения полномочий с независимыми структурами. В одиночку, самостоятельно спорту не добиться успеха в эффективной борьбе с насилием и злоупотреблениями. Нужно, чтобы культура молчания была заменена культурой наблюдения, признания и действия. Потребуется время, чтобы эти принципы стали мейнстримом и соблюдались во всех спортивных залах страны. Это требует длительных и болезненных процессов развития в спортивных клубах и ассоциациях», — заключил Кляйн.
Под давлением общественности в Федерации плавания Германии (DSV) приняли жёсткие меры по отношению к главному тренеру национальной сборной по прыжкам в воду Лутцу Бушкову, который возглавлял команду на протяжении 20 лет. По словам Хемпеля, он знал о злоупотреблениях Лангера, но никак не повлиял на ситуацию.
Известного специалиста освободили от обязанностей «до окончательного выяснения фактов» прямо во время чемпионата Европы в Риме. При этом президент DSV Марко Тролль обратил внимание, что в этом деле, как и в любом другом, действует презумпция невиновности. И нельзя осуждать Бушкова, пока не доказано обратное.
Поддержал тренера и известный немецкий прыгун в воду Патрик Хаусдинг, в мае завершивший спортивную карьеру. По его мнению, для отстранения специалиста не было достаточно оснований.
«Нельзя винить его, это несправедливо. Принимать какие-то решения было совершенно не в его власти. Как тренер тогда он был лишь маленьким винтиком в системе. Это ужасные инциденты. Нужно, чтобы Ян Хемпель был услышан. Но я не понимаю, почему он обнародовал эту информацию лишь спустя 25 лет», — объяснил Хаусдинг.
Удивилась тому, что Хемпель рассказал о продолжавшемся 14 лет насилии только сейчас, и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.
«Лично у меня в таких случаях всегда возникают два вопроса: с какой целью человек, которому вообще-то 51 год исполнился, признался в этом только сейчас, когда тренера уже 21 год как нет в живых? И почему делает это не в кабинете психотерапевта (если травма настолько глубока), а в СМИ? Как сказал бы Станиславский: «Не верю», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.
Её смущает и ещё один факт: громкое признание подаётся в контексте начала работы организации по борьбе с насилием. При этом бронзовый призёр чемпионата мира Владимир Тимошинин, общавшийся с Хемпелем на соревнованиях, признался, что не видел ничего странного в поведении спортсмена.
«Когда я читаю подобные вещи, думаю о том, что мир сошёл с ума. История с Хемпелем для меня — из той же серии. В голове не укладывается, что это может быть правдой. Ян был не слишком общителен, но и замкнутым я бы его не назвал. Скорее он был постоянно сосредоточен на тренировках и выступлениях. Мы постоянно встречались на соревнованиях, никакой внутренней проблемы я в нём не замечал. Знаю, что у него есть жена, дочка, но слышал от коллег, уже когда история стала достоянием общественности, что у Хемпеля развивается болезнь Альцгеймера и что он просто не захотел уносить свою тайну с собой. Соответствует ли это действительности? Я не знаю», — рассказал Тимошинин RT.
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