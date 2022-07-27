The Athletic: часть хоккеистов молодёжной сборной Канады 2018 года могут пожизненно дисквалифицировать

Хоккеисты молодёжной сборной Канады 2018 года, которые не приняли участия в третьем раунде расследования о возможном групповом изнасиловании, будут пожизненно дисквалифицированы.

Эти спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой Федерации хоккея Канады, сообщает The Athletic.

Предполагаемый инцидент произошёл 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодёжной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

Отмечается, что в этот список попали Алекс Форментон, Сэм Стил, Макс Комтуа, Тайлер Стенберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклауд, Борис Катчук и Бретт Хауден.

Также сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков молодёжной сборной в сексуальных домогательствах и насилии.

Тогда суд не смог доказать обвинений.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Канады продолжает расследование скандала с участием игроков молодёжной сборной страны, имевшего место после молодёжного чемпионата мира в 2018 году.