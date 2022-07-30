IIHF выступила с заявлением по делу о сексуальном насилии с участием молодёжной сборной Канады

Международная федерация хоккея (IIHF) запустила расследование по обвинению в сексуальных домогательствах с участием канадских хоккеистов, которое организовала Федерация хоккея Канады (ФХК).

«Мы будем следить за действиями ФХК, в том числе за возобновлённым расследованием, чтобы убедиться, что федерация действует в соответствии с Кодексом IIHF о насилии и домогательствах», — приводит текст заявления The Athletic.

Предполагаемый инцидент произошёл 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодёжной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

Отмечается, что в этот список попали Алекс Форментон, Сэм Стил, Макс Комтуа, Тайлер Стинберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклауд, Борис Катчук и Бретт Хауден.

Также сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков молодёжной сборной в сексуальных домогательствах и насилии.

Тогда суд не смог доказать обвинений.

Ранее сообщалось, что хоккеисты молодёжной сборной Канады 2018 года, которые не приняли участия в третьем раунде расследования о возможном групповом изнасиловании, будут пожизненно дисквалифицированы.