IIHF выступила с заявлением по делу о сексуальном насилии с участием молодёжной сборной Канады
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«Мы будем следить за действиями ФХК, в том числе за возобновлённым расследованием, чтобы убедиться, что федерация действует в соответствии с Кодексом IIHF о насилии и домогательствах», — приводит текст заявления The Athletic.
Предполагаемый инцидент произошёл 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодёжной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.
Отмечается, что в этот список попали Алекс Форментон, Сэм Стил, Макс Комтуа, Тайлер Стинберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклауд, Борис Катчук и Бретт Хауден.
Также сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков молодёжной сборной в сексуальных домогательствах и насилии.
Тогда суд не смог доказать обвинений.
Ранее сообщалось, что хоккеисты молодёжной сборной Канады 2018 года, которые не приняли участия в третьем раунде расследования о возможном групповом изнасиловании, будут пожизненно дисквалифицированы.