Неудавшееся кино: владельца клуба НХЛ «Эдмонтон» Каца подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней балериной

Владельца клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэрила Каца подозревают в сексуальной связи с балериной Сейдж Хамфрис, которой на тот момент было 17 лет. В иске, поданном на канадского бизнесмена учителем танцев Митчеллом Тейлором Баттоном и его женой Дасти, утверждается, что он якобы заплатил за это девушке $75 тыс. Представители миллиардера в свою очередь заявляют, что деньги предназначались для поддержки проекта по съёмке кинофильма.

В канадском хоккее вновь вспыхнул скандал с сексуальным подтекстом. В конце весны — начале лета активно обсуждались обвинения в адрес игроков молодёжной сборной страны в домогательствах и насилии, а теперь владельца клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Дэрила Каца подозревают в связях с несовершеннолетней.

В недавно поданном гражданском иске в США утверждается, что канадский миллиардер заплатил балерине Сейдж Хамфрис, которой на тот момент было 17 лет, $75 тыс. в обмен на «сексуальные услуги».

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Громкое заявление было сделано учителем танцев Митчеллом Тейлором Баттоном и его женой Дасти, которая раньше была солисткой бостонского балета. Причём первоначально иск о сексуальном насилии подали семь начинающих балерин, в том числе Хамфрис, в адрес четы Баттонов, но американцы обвинения отвергли и выступили со встречным заявлением. Они утверждают, что их «групповые» отношения с Сейдж строились на взаимном желании и начались уже после того, как ей исполнилось 18 лет. А вот ранее балерина, по их словам, ещё будучи несовершеннолетней, трижды оказалась вовлечена в связи с мужчинами гораздо старше неё — в том числе с владельцем «Ойлерс».

В материалах дела приводится скриншот переписки, как утверждается, Хамфрис с Кацем, в которой собеседник спрашивает девушку, останутся ли их взаимоотношения «только между ними», поскольку, «учитывая возраст, это может быть воспринято неправильно». После того как, предположительно, Сейдж отвечает утвердительно, мужчина сообщает, что «один из его парней» переведёт ей $50 тыс. Далее собеседники договариваются о встрече в Нью-Йорке «через пару недель».

В иске не объясняется, как и когда были получены эти снимки, но в исходном заявлении балерины якобы говорится, что она передала Баттону свой iPhone и пароли, чтобы он помог ей увеличить аудиторию в социальных сетях.

Сообщается, что на момент переписки Кацу было 53 года, а Хамфрис — 17.

Кроме того, в иске Баттонов говорится, что мать балерины находилась в курсе отношений дочери с миллиардером и помогала «отмывать полученные деньги».

Адвокат Роберт Клигер, представляющий интересы Каца, категорически отверг все обвинения. Он подчеркнул, что у его клиента никогда не было сексуальных отношений с Хамфрис. При этом юрист подтвердил: весной 2016-го они дважды встречалась в связи с проектом, который 17-летняя девушка предлагала кинокомпании Каца Silver Pictures.

«Один из друзей Дэрила свёл его с Сейдж, поскольку она, по сути, работала с некими продюсерскими партнёрами над продажей подготовленного ими кинопроекта, связанного с миром балета», — приводит слова Клигера CBC.

Он также подтвердил, что владелец «Эдмонтона» перевёл $75 тыс. Хамфрис в рамках этих деловых отношений.

«От проекта в итоге отказались. Но в период рассмотрения они обратились за некоторой помощью, чтобы иметь достаточно финансовых средств для поддержания проекта. Это и есть те $75 тыс.», — пояснил Клигер.

По данным CBC, речь идёт о ремейке австралийского фильма Tackling Romeo, который так до сих пор и не снят.

По мнению Клигера, «необоснованные и непристойные» претензии Баттонов связаны с желанием отвлечь внимание от обвинений в собственный адрес.

А представитель Хамфрис и других балерин Сигрид Маккоули назвала поступок Баттонов «бессмысленной интермедией».

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«Как и характерно для лиц, совершивших насилие и столкнувшихся с серьёзным судебным разбирательством, Баттоны предъявили встречные претензии, которые отвлекают от правды, искажают её и превращают в оружие выдвинутые против них обвинения в насилии. Их встречные претензии наводят на ложные выводы о вовлечённости других лиц, являются необоснованными и выставляют лжецами женщин, которых они подвергали насилию», — заявила Маккоули.

В свою очередь, Марк Рандацца, юрист четы Баттонов, отказался от комментариев.

Примечательно, что нынешний случай не первый, когда Каца заподозрили в оплате сексуальных услуг.

В 2017-м профессиональный игрок на ставках Эр Джей Чиприани обвинил владельца «Ойлерс» в том, что он сделал непристойное предложение его жене, модели и актрисе Грейс Санто, во время фотосессии на Гавайях. Он сообщал, что предприниматель обещал девушке $20 тыс. в день за интимные встречи. Сторона утверждает, что Кац даже перевёл $35 тыс., которые Санто пожертвовала на благотворительность после отказа от договорённости. Развития эта история не получила.

Кригер заявил, что не может вдаваться в подробности, как именно был разрешён конфликт пятилетней давности, однако подчеркнул, что между Кацем и Чиприани не осталось «вражды или чего-то в этом роде».