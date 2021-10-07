Sky Sports: игрок «Брайтона» задержан по подозрению в сексуальном насилии

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Игрок английского клуба «Брайтон» задержан по подозрению в сексуальном насилии.
Sky Sports: игрок «Брайтона» задержан по подозрению в сексуальном насилии
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, 6 октября игрока задержали в одном из ночных клубов Брайтона после обращения в полицию женщины, которая утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

По информации The Sun, подозреваемый — 25-летний малийский полузащитник Ив Биссума.

В нынешнем сезоне Биссума провёл пять матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче седьмого тура АПЛ.

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