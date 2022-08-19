«Грубое нарушение норм WADA»: за что Норвегию могут отстранить от международных соревнований

Норвежское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия WADA за информирование определённой категории спортсменов о проведении допинг-контроля. Согласно нормам местного законодательства, атлеты в возрасте от 15 до 18 лет не имеют права проходить процедуру без согласия родителей, а значит, знают обо всех грядущих процедурах, что нарушает антидопинговый кодекс. Генеральный секретарь НОК страны Нильс Эйнар Аас считает, что, если проблема не будет решена, страна лишится возможности принимать крупные турниры и заявлять спортсменов на Олимпийские игры. По мнению бывшего главы РУСАДА Юрия Гануса, речь идёт об очень серьёзном нарушении. Специалист предположил, что если скандинавы оперативно его не устранят, то могут подвергнуться серьёзным санкциям.

«Нам не нужен спорт, в котором несовершеннолетним позволяется использовать допинг»

Норвежский спорт в ближайшее время может столкнуться с серьёзными проблемами и оказаться под жёсткими санкциями. Причина кроется в одной из норм местного законодательства, которая идёт вразрез с правилами WADA. Согласно ей, спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не имеют права проходить допинг-тестирование без согласия родителей. Как пишет NRK, за последние два года несовершеннолетние атлеты в стране знали обо всех грядущих процедурах, а это — грубейшее нарушение Кодекса WADA. Таким образом, Норвежское антидопинговое агентство (ADNO) фактически не выполняло свои обязательства.

В связи с этим в Норвегии забили тревогу. Там считают, что сложившееся положение дел грозит спортивной изоляцией страны. Якобы уже в 2023 году WADA может отозвать статус соответствия у ADNO, что приведёт к масштабным ограничениям.

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В частности, по словам главы ADNO Андерса Сульхайма, Норвегия лишится возможности проводить международные соревнования, включая чемпионаты мира и Европы, Олимпийские и Паралимпийские игры.

«Нам не нужен спорт, в котором несовершеннолетним позволяется использовать допинг и не проходить тесты на допинг. Это даст возможность обманным способом получить несправедливое преимущество», — подчеркнул функционер в беседе с NRK.

В 2023-м и 2025-м страна должна принять женское и мужское первенства планеты по гандболу, а в 2026-м и 2028-м — первенства континента по этому виду спорта. Президент Норвежской гандбольной ассоциации Каре Гейр Лио призвал стороны «сесть за стол переговоров и найти решение», чтобы не допустить переноса турниров.

В случае неблагоприятного развития событий пострадает и Норвежская футбольная ассоциация, которая подала заявку на проведение женского чемпионата Европы-2025 совместно с Данией, Швецией и Финляндией.

Более того, согласно опасениям генерального секретаря НОК Норвегии Нильса Эйнара Ааса, национальные федерации рискуют лишиться права заявлять атлетов на Олимпиады и Паралимпиады. Чтобы избежать этого, он предложил немедленно внести изменение в соответствующие нормы местного законодательства.

«Нам нужна правовая база, которая предоставит несовершеннолетним возможность давать согласие на проведение допинг-тестов, чтобы его не нужно было получать у родителей», — объяснил Аас.

В органах власти страны оперативно ответили спортивным функционерам и пообещали вернуться к этому вопросу в ближайшее время. В частности, в Министерстве культуры и равноправия Норвегии подчеркнули, что возможным выходом из ситуации может стать предоставление юным атлетам возможности самим давать одобрение на проведение допинг-тестирования.

В похожий скандал осенью прошлого года попала Украина. WADA, проведя расследование под названием «Операция Геркулес», обвинило антидопинговое агентство страны в том, что оно информировало атлетов о проведении тестирования. Особенно часто это делалось перед началом крупных турниров.

На следующий день после публикации отчёта руководство Национального антидопингового центра Украины ушло в отставку. Свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек. Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт тогда заявил, что государство будет мгновенно и жёстко реагировать на запрещённые действия, если они будут обнаружены. В результате Украине удалось избежать серьёзных санкций, а местным спортсменам ничто не помешало принять участие в Олимпийских играх в Пекине.

«WADA имеет полное право отозвать статус соответствия»

В случае с норвежцами речь идёт о не менее серьёзных нарушениях. По мнению бывшего руководителя РУСАДА Юрия Гануса, действия скандинавов серьёзно расходятся с нормами и правилами WADA.

«Если эти факты подтвердятся, то это очень грубое нарушение. Согласно антидопинговым нормам, никто не имеет права предварительно уведомлять спортсменов о проведении тестирования. В этом и заключается смысл процедуры, что пробу берут у лиц, не осведомлённых о дате и времени тестирования. Его суть заключается в антидопинговом контроле, в выявлении фактов нарушений. А атлеты, входящие в данную возрастную категорию (15—18 лет) зачастую выступают уже за первую сборную страны. И возраст не может служить оправданием установленным фактам», — подчеркнул Ганус в комментарии RT.

Согласно его предположению, норвежцы, заранее зная о визите допинг-офицеров, имели возможность спокойно выводить из организма запрещённые препараты и следы их распада.

«В данной ситуации не играет роли, идёт речь о совершеннолетнем или нет. Единственное, молодых людей, несовершеннолетних должен сопровождать на взятие пробы законный представитель, но он ни в коем случае не должен быть заранее уведомлён о планируемой процедуре. Это общие правила для всех. ADNO обязано имплементировать нормы WADA на платформу собственного законодательства. Оригинальности Всемирное антидопинговое агентство не допускает», — добавил Ганус.

По его мнению, WADA в ближайшее время может не просто попросить у норвежцев изменить законодательство, но и лишить ADNO статуса соответствия, пока все нарушения не будут устранены.

«Если они быстро справятся с задачей, более жёстких санкций удастся избежать. В любом случае это очень серьёзная история, и WADA имеет полное право отозвать статус соответствия. Тут всё индивидуально. Каким будет итоговое решение, сказать сложно, ведь мы уже не раз становились свидетелями, когда даже Международный спортивный арбитраж выносил вердикты, не всегда соответствующие нормам WADA. Правовое поле в антидопинговой сфере стало чересчур гибким, и требуется изучить все обстоятельства произошедшего и ждать», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что норвежские коллеги всегда аккуратно исполняли антидопинговое законодательство, в том числе должным образом оформляли терапевтические исключения (TUE), например, на употребление лекарств от астмы.

«Другое дело — уведомление людей о тестировании. Когда я возглавлял РУСАДА, мы в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, соответствующим стандартам и рекомендациям UKAD, курирующего восстановление РУСАДА по направлению тестирования, делали всё, чтобы ни спортсмены, ни их представители и сопровождающие их лица не узнали об этом. Инспекторы, приезжая к спортсменам домой, даже при неработающем домофоне находили возможность преодолевать это препятствие без информирования человека. Тут же речь о предварительном уведомлении, что недопустимо», — заключил Ганус.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подчеркнул, что его не удивило возможное лишение статуса ADNO, и выразил уверенность в том, что значительную часть медалей скандинавы завоевали благодаря легальному допингу.

«У них самих рыльце в пушку. Это говорит о том, что спортивное руководство знает: молодые спортсмены сидят на допинг-программах. Это давно не является чем-то необычным. Конечно, я не верю, что их отстранят от Олимпийского движения. Норвежцы и кричали, что Россия — главный злодей в области допинга. Сейчас все закроют на данные нарушения глаза, и никто не будет наказан. Норвежцы продолжат дальше мошенническим образом отбирать награды у «чистых» спортсменов», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

А вот известный комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, предложил сконцентрироваться на собственном спорте, а не наблюдать за соседями, поскольку даже установление факта нарушения ими правил не приведёт к допуску россиян на международные соревнования.

«На фоне всего, что происходит в России, и лишения отечественных атлетов возможности выступать, мне абсолютно всё равно, что происходит у норвежцев. Мы должны заниматься своими делами и размышлять о том, как нам не потерять спорт. Меня интересует наша страна, наша родина, а не ADNO. Я не хочу плохо думать о 15-летних норвежцах, мне ближе 15-летние россияне. Да, юные скандинавы благодаря действующим нормам местного законодательства могли успевать выводить запрещённые препараты. А могли и не выводить. Нам от этого ни горячо ни холодно. Я предлагаю заниматься собственными проблемами, а не думать о том, что происходит в чужом огороде», — заявил журналист в разговоре с RT.