«Становятся козлами отпущения»: почему три тренерские отставки после пяти туров РПЛ вызывают вопросы

После пяти туров текущего сезона РПЛ без работы остались сразу три тренера. Такого количества отставок на данном отрезке в национальном первенстве не фиксировалось шесть лет, а больше их было только в 2013-м. По мнению известного специалиста Гаджи Гаджиева, его коллеги зачастую становятся козлами отпущения, а уход Сергея Юрана из «Химок» невозможно объяснить логичными причинами. В свою очередь бывший наставник сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что уволивший Игоря Шалимова «Урал» не лучшим образом укомплектовал состав летом, и объяснил, почему Александру Бородюку следовало дать больше времени в «Торпедо».

Нынешний сезон РПЛ получается богатым на перемены. После первых пяти туров наставников сменили сразу три команды: «Химки», «Урал» и «Торпедо».

Больше отставок на старте было только в сезоне-2013/14, когда без работы остались Гус Хиддинк («Анжи»), Павел Гусев («Урал»), Славолюб Муслин («Краснодар») и Гаджи Гаджиев («Крылья Советов»). Впрочем, Гаджиев уехал из Самары, чтобы помочь клубу из Махачкалы, который переживал непростой период смены вектора развития, лишившись многих звёзд.

Необъяснимая отставка Юрана и кадровые проблемы Шалимова и Бородюка

Нынешний сезон во многом стоит особняком ещё и потому, что все три рокировки на тренерском мостике получились необязательными и оставили вопросы. В первую очередь это касается Юрана. Уроженец Луганска принял «Химки» в начале года в крайне непростой ситуации, всего за несколько дней до возобновления сезона, когда свой пост неожиданно покинул Игорь Черевченко. При этом подмосковная команда располагалась на последнем месте в турнирной таблице, в четырёх очках от от зоны переходных встреч.

Сергею Николаевичу удалось встряхнуть коллектив и совершить чудо. Под его руководством он набрал 18 очков в 12 оставшихся матчах РПЛ и поднялся на 13-ю строчку. Избежать участия в стыках не удалось, но там химчане оказались сильнее «СКА-Хабаровска» — 0:1, 3:0.

Удачно они начали и новый чемпионат. В первом туре красно-чёрным вовсе удалось остановить «Зенит» (1:1). Уверенно обыграны были «Пари НН» (3:0) и «Торпедо» (3:1). Особняком стояло лишь поражение от «Ростова» с минимальным счётом при том, что южане забили единственный мяч благодаря грамотному розыгрышу стандартного положения.

Юрана уволили после четвёртого тура, когда «Химки» шли на седьмом месте в трёх очках позади делящих лидерство «Спартака» и ЦСКА. В клубе крайне нелогичное с точки зрения результата решение объяснили достаточно туманно. Якобы, со специалистом существовала договорённость именно о краткосрочном сотрудничестве.

В СМИ же всплывали разные версии произошедшего: от нежелания Юрана выпускать на поле Илью Садыгова, сына главного инвестора клуба Туфана Садыгова, до предложения сдать игру «Ростову» весной. Сам последний вариант опроверг и подчеркнул, что если бы кто-то обратился к нему с такой идеей, у этого человека могла бы «голова отлететь».

В первом же матче во главе с новым наставником Николаем Писаревым «Химки» дома уступили «Ахмату» и опустились на девятую строчку.

Если уход Юрана объяснить разумными доводами сложно, то увольнения Шалимова из «Урала» и Бородюка из «Торпедо» на первый взгляд выглядят логично, поскольку оба коллектива крайне неудачно стартовали в национальном первенстве. Екатеринбуржцы по итогам четырёх туров, когда руководство и приняло жёсткое решение, не набрали ни одного очка. Москвичи после пяти довольствовались одним. Обе команды сейчас располагаются в зоне прямого вылета.

Однако если разобраться в положении дел более детально, вина специалистов кажется не столь очевидной. Вопросы в том числе возникают и к руководству клубов, которое не лучшим образом укомплектовало составы. Автозаводцы, завоевав путёвку в элитный дивизион, не имели средств, чтобы кардинально изменить ростер и усилиться исполнителями с большим опытом выступления в РПЛ.

Пожалуй, такими футболистами можно назвать только защитников Илью Кутепова и Игоря Смольникова. Но первый имеет в пассиве богатую историю травм. Несмотря на то, что в предыдущей команде спортсмена — «Спартаке» — заверили, что он полностью здоров, тот пропустил первые три матча из-за очередного повреждения. А дебют во встрече с «Оренбургом» обернулся удалением в начале второго тайма.

В остальном чёрно-белые вынуждены были брать молодых игроков, которые ранее либо не выступали в РПЛ, либо провели минимальное количество матчей: Хожимат Эркинов, Богдан Рейхман, Артём Симонян, Дзамболат Цаллагов, Максим Турищев. Из новичков сходу помог «Торпедо» только перебравшийся из «СКА-Хабаровска» Давид Караев, пробившийся в основу и набравший два очка по системе «гол + пас».

При этом Бородюк так и не получил в своё распоряжение результативного нападающего, если не брать в расчёт 20-летнего Турищева, и вынужден был делить игровое время между ним, Амуром Калмыковым и 39-летним Игорем Лебеденко. В итоге они не отличились ни разу, а команда забила всего три мяча, один из которых — автогол Ваньи Дркушича в противостоянии с «Сочи». Не лучшим образом обстоят дела и в обороне. «Торпедо» занимает последнее место по пропущенным наряду с «Пари НН» и «Локомотивом» (по 12).

Неудивительно, что Бородюк после первых же игр подчёркивал, что в руководстве задумываются об усилении и отмечал: его подопечные не в состоянии моментально адаптироваться к принципиально иным скоростям элитного дивизиона и мыслить на поле намного быстрее.

В схожей ситуации оказался в «Урале» Шалимов, который в концовке сезона сумел избежать с екатеринбуржцами не только вылета в ФНЛ, но и попадания в стыки. Однако усиления не получил и он.

Клуб продолжил придерживаться трансферной политики по укомплектованию команды за небольшие деньги футболистами, проявившими себя в ФНЛ или ФНЛ-2. Так, были выкуплены из «Краснодара» и «Енисея» соответственно Лео Гогличидзе и Мингиян Бевеев. Из «СКА-Хабаровска» на правах свободного агента перешёл Эммерсон. Показательным получилось подписание из «Родины» Алексея Каштанова, до того не проведшего ни одной встречи даже в ФНЛ. Тем не менее именно на него Шалимов вынужден был сделать ставку как на основного нападающего.

В довершение всех бед в матче стартового тура с ЦСКА повреждения получили ключевые исполнители екатеринбуржцев в центре поля — Олег Шатов и Вячеслав Подберёзкин.

Слабый старт во многом оказался связан и с непростым календарём. В первых четырёх турах «Урал» помимо армейцев сыграл с «Оренбургом», «Краснодаром» и «Спартаком». И даже в противостояниях с превосходящими в классе коллективами подопечные Шалимова выглядели достойно. Например, южане все три своих мяча забили со стандартных положений, один из которых — со спорного пенальти. Аутсайдер же не реализовал целый ряд моментов и отличился лишь раз при показателе ожидаемых голов (xG) — 1,42.

А в единственной игре с равным соперником — «Оренбургом» — «шмелей» сгубило необязательное удаление Гогличидзе в первом тайме. Оставшись в меньшинстве, они трижды пропустили и потерпели крупное поражение. В матчах с «Факелом» и «Пари НН» прежний наставник вполне мог исправить ситуацию, но ему не дали шанса.

«Каждый из тренеров, подписывая контракт, должен быть готов к увольнению»

Чтобы понять, насколько справедливыми стали первые тренерские отставки в текущем сезоне РПЛ и о чём они свидетельствуют, RT обратился к опытным специалистам Гаджи Гаджиеву и Борису Игнатьеву, которые не раз сами оказывались в этой ситуации. По мнению Гаджиева, ничего удивительного в происходящем нет. Он считает, что в последнее время все больше обсуждают трансферы футболистов и бюджеты клубов, но не сам тренировочный процесc.

«Из этой серии заявления Леонида Федуна о том, что в успехе команды только 10% заслуги тренера. Но подобная постановка вопроса никудышная: она привела российский футбол к той низкой точке, в которой мы в настоящий момент находимся. Нужно понимать, что основу всегда составляет тренировочный процесс. Если футболисты не будут готовиться правильно, они никуда не дойдут», — объяснил специалист.

Рассуждая об уходе Шалимова и Бородюка из «Урала» и «Торпедо» соответственно, он подчеркнул, что одними из слагаемых успеха являются грамотная работа на трансферном рынке и достойное финансирование.

«К обоим клубам возникали вопросы по этой части. Понятное дело, что в конечном счёте результат определяет работа наставников. Именно они почему-то всегда становятся козлами отпущения. С другой стороны, когда команды не набирают очков, сложно говорить, что их вины в этом нет», — добавил Гаджиев.

Отставку же Юрана из «Химок» он вовсе назвал необъяснимой и в качестве аналогичного примера вспомнил расторжение контракта «Локомотива» с Юрием Сёминым в 2020-м, когда железнодорожники занимали второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Тогда тоже никто ничего не понимал. К сожалению, специалисты должны быть всегда готовы к нелогичным отставкам даже в тех случаях, когда их подопечные дают результат и показывают хороший футбол», — посетовал Гаджиев.

Схожую точку зрения высказал и Игнатьев. По его словам, пять туров — слишком короткий срок, чтобы делать серьёзные выводы и увольнять тренеров. При этом он не считает, что в случае с Шалимовым и Бородюком следует вести речь о потере контакта с подопечными.

«В основном речь идёт об общих упущениях, когда в том числе у тренера нет футболистов, способных обеспечить игру, которую он хочет видеть. Я не могу сказать, что их выгнали ни за что, но и «Урал», и «Торпедо» действительно не лучшим образом укрепились перед началом сезона. Плюс в клубах, отправляя в отставку специалиста, должны чётко понимать, кто займёт его место. «Урал» сразу пригласил Виктора Гончаренко.

Каждый из тренеров, подписывая контракт, должен быть готов к увольнению, но мне непонятно, почему убрали Бородюка. Он ведь только весной сделал большое дело, вернув автозаводцев в РПЛ. Считаю, ему следовало предоставить больше времени, а не разрывать контракт после пяти туров. Это не совсем справедливо», — подчеркнул бывший наставник сборной России.

«Химки» же, считает специалист, сами создали себе проблемы, по непонятным причинам расторгнув контракт с Юраном, поскольку теперь его коллеги будут опасаться ехать в Подмосковье, чтобы не оказаться в схожей ситуации.