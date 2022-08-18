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Ковардаев стал главным тренером ФК «Торпедо»

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Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении на пост главного тренера Николая Ковардаева. 
Ковардаев стал главным тренером ФК «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Руководить командой будет Николай Николаевич Ковардаев, с февраля 2022 года работавший главным тренером «Торпедо-2», — сообщает пресс-служба чёрно-белых.

Уточняется, что в тренерский штаб «Торпедо» войдут Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. «Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ. 

Ранее вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.



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