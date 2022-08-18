Ковардаев стал главным тренером ФК «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении на пост главного тренера Николая Ковардаева.

«Руководить командой будет Николай Николаевич Ковардаев, с февраля 2022 года работавший главным тренером «Торпедо-2», — сообщает пресс-служба чёрно-белых.

Уточняется, что в тренерский штаб «Торпедо» войдут Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. «Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Ранее вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.





