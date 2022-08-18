Вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор

Футбольный клуб «Торпедо» Москва и Максим Ляпин договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

В московской команде Ляпин занимал должность спортивного директора «Торпедо».

«Спасибо команде за яркий золотой сезон в ФНЛ! Благодарен каждому из наших футболистов. Верю в парней и буду переживать за каждого из них как за родного», — цитирует Ляпина сайт клуба.

18 августа стало известно об уходе из команда главного тренера Александра Бородюка. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под его руководством стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Маслова, Ляпина и Бородюка.