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«РБ Спорт»: совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Маслова, Ляпина и Бородюка

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Президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк официально покинут клуб 18 августа.

Основное решение, которое было принято на совещании, — увольнение Маслова, Ляпина и Бородюка в связи с неудовлетворительными результатами команды. Официально они будут освобождены от должностей 18-го числа, сообщает «РБ Спорт».

Одним из кандидатов на место Бородюка называют Александра Кержакова. Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов.

21 августа команда сыграет с «Зенитом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус высказался об изменениях в столичном клубе.

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