Геркус: если стану президентом «Торпедо», то Кержаков будет в приоритете на пост тренера

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус высказался об изменениях в столичном клубе.

«Пока рано говорить о том, смогу ли я возглавить «Торпедо». Решения принимает совет директоров. Я думаю, что надо подождать до завтра. Александр Кержаков будет рассматриваться в приоритете, если меня назначат президентом клуба», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Он также отметил, что на пост главного тренера клуба есть и другие кандидаты.

17 августа стало известно, что президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк покинули столичный клуб.

Ранее Кержаков ответил на вопрос о желании возглавить «Торпедо».