Геркус: если стану президентом «Торпедо», то Кержаков будет в приоритете на пост тренера
- РИА Новости
«Пока рано говорить о том, смогу ли я возглавить «Торпедо». Решения принимает совет директоров. Я думаю, что надо подождать до завтра. Александр Кержаков будет рассматриваться в приоритете, если меня назначат президентом клуба», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».
Он также отметил, что на пост главного тренера клуба есть и другие кандидаты.
17 августа стало известно, что президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк покинули столичный клуб.
Ранее Кержаков ответил на вопрос о желании возглавить «Торпедо».