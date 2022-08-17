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Кержаков с радостью рассмотрит предложение от «Торпедо», если оно поступит

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Бывший тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков ответил на вопрос о желании возглавить «Торпедо».
Кержаков с радостью рассмотрит предложение от «Торпедо», если оно поступит
  • РИА Новости

«Что касается того, будет ли мне интересно, по поводу всех предложений я говорил уже много раз. Готов рассматривать все предложения. Если поступит предложение от «Торпедо» — конечно, рассмотрю его», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По информации «Спорт-Экспресс», «Торпедо» покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер команды Александр Бородюк.

Одним из кандидатов на место Бородюка называется Александр Кержаков. Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Торпедо» в ближайшее время могут произойти изменения.

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