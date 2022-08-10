«Уверен, у него и мыслей таких не было»: как подозрение Юрана в организации договорного матча вызвало резонанс в России

Сергей Юран назвал чушью информацию о том, что он покинул пост главного тренера «Химок» из-за подозрений в попытке организации договорного матча с «Ростовом». При этом бывший наставник подмосковной команды отказался от подробного комментария. В свою очередь, известный в прошлом футболист Валерий Кечинов выразил уверенность в невиновности бывшего партнёра по «Спартаку», а тренер Александр Тарханов предположил, что причиной отставки специалиста мог стать конфликт с руководством.

Отставка Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» остаётся главной темой недели в российском футболе. Подмосковный клуб официально объявил о прекращении сотрудничества со специалистом и подтвердил назначение Николая Писарева на вакантную должность. Но в СМИ по-прежнему гадают о причинах странного решения руководства красно-чёрных, затеявшего кадровую перестановку после самого успешного в истории клуба старта в РПЛ. Но если накануне больше всего говорилось о конфликте с инвестором Туфаном Садыговым, то сегодня — о договорном матче, который сам специалист якобы пытался организовать.

По информации журналиста Ивана Карпова, в конце прошлого сезона Юран якобы лично обратился в «Ростов», попросив уступить «Химкам» в 29-м туре Премьер-лиги. На тот момент клуб занимал 12-е место, а победа вкупе с осечками «Рубина» и «Урала» гарантировала сохранение прописки в высшем дивизионе (красно-чёрные отрывались бы на пять очков от екатеринбуржцев и обходили казанцев по личным встречам). Однако подопечные Валерия Карпина взяли верх со счётом 2:1 и обрекли противников на участие в переходных матчах.

Также по теме После успешного старта: почему Юран в третий раз ушёл из «Химок» Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок» спустя шесть месяцев после назначения. Об этом сообщил член наблюдательного совета...

Даже если допустить, что Юран действительно обращался к соперникам с таким предложением, реакция руководства «Химок» кажется немного запоздалой. С момента противостояния с «Ростовом» прошло почти три месяца, в течение которых подмосковные футболисты сумели не только отстоять право выступать в Премьер-лиге, но и набрать семь очков в новом сезоне. И это не считая того, что вероятные переговоры с коллективом Валерия Карпина не принесли результатов.

Возможно, в клубе испугались последствий, которые могли последовать в том случае, если бы история с договорняком вскрылась в будущем. Тогда увольнение Юрана обретает какой-никакой смысл. Однако подтверждения эта теория ожидаемо не получила. Первым её опроверг член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, назвавший эту гипотезу «небылицей».

«Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещё и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чём-то договариваться? Зная Юрана... Он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чём-то договориться с соперником», — сказал Терюшков «Чемпионату».

Впоследствии с аналогичными заявлениями выступили и тренеры. Карпин назвал слухи «бредом» и заверил, что ему не поступало предложений о сдаче игры. В схожей манере высказался и Юран, ради этого прервавший молчание.

«Чушь не комментирую», — сказал наставник в разговоре с RT.

И в то, что Юран не имел отношения к возможному договорняку, охотно верится, если учитывать характер тренера: на протяжении всей карьеры он был известен своим несгибаемым характером и неуступчивостью, а также желанием выявлять сильнейшего на футбольном поле. В частности, такое мнение о бывшем партнёре по «Спартаку» высказал Валерий Кечинов, отыгравший вместе с ним два сезона.

«Способен ли Юран согласиться провести договорной матч? Да никогда. Уверен, у него и мыслей таких не было. По крайней мере, в бытность футболистом. В 1995 году за три тура до конца чемпионата мы должны были играть во Владикавказе с «Аланией», которая тогда шла к победе в турнире. К нам обратились с предложением сдать эту встречу. Естественно, через опытных игроков — Юрана, Станислава Черчесова. Для нас она не имела особого значения, турнирных задач мы уже не решали. Но ветераны сказали: «Нет, ни в коем случае. Будем делать всё, чтобы вы завтра не стали чемпионами». Так и произошло: вышли на поле, рубились. Не думаю, что с годами позиция Юрана могла измениться. Поэтому не верю, что он мог сам попытаться устроить договорной матч с «Ростовом», — заявил Кечинов.

Такой же позиции придерживается бывший тренер «Химок» Александр Тарханов. По его словам, нарушить принципы фейр-плей не согласились бы ни Юран, ни Карпин.

«Как можно договориться с «Ростовом»? Там же Карпин. Они с Юраном спартаковцы. Они ни за что не пошли бы на такое», — выразил мнение Тарханов.

Отмёл эту версию и бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой, также пересекавшийся с Юраном в «Спартаке».

«Была версия увольнения Юрана за то, что он не выпускал сына кого-то из руководства клуба на поле, после была другая, после ещё одна. Основную причину мы узнаем только в том случае, если он сам ответит на вопрос о причинах своего увольнения. Но я не верю, что Сергей пытался организовать договорной матч с «Ростовом», — сказал известный футболист.

Тем не менее большинство экспертов по-прежнему считают отставку неоднозначной и выражают уверенность, что она была осуществлена не по спортивному принципу. Тот же Тарханов напомнил о непростом характере Юрана и назвал разногласия с руководством возможной причиной прекращения сотрудничества между сторонами.

«Думаю, место имел внутренний конфликт. Не верю, что к этому могло привести решение не выпустить в основе сына инвестора (Илью Садыгова. — RT). Как говорят в наблюдательном совете, перед тренером была поставлена задача сохранить прописку в РПЛ и подготовить команду к следующему сезону. Но и это не кажется мне правдой. Как и история с договорным матчем с «Ростовом». Юран — неуступчивый человек», — добавил Тарханов.

Сам 67-летний специалист трижды занимал должность главного тренера «Химок» с 2010 по 2013 год, но ни один его уход не завершался скандалом. Наоборот, в обоих случаях Тарханов шёл на повышение — сначала в «Крылья Советов», а затем в «Урал», выступавшие тогда дивизионом выше.

«Никаких проблем с руководством клуба никогда не было. Но тогда были другие люди. Был хороший мэр города, который помогал команде», — вспомнил Тарханов.

Также по теме Вслед за Шалимовым: кто из тренеров РПЛ рискует лишиться работы в ближайшее время С момента старта сезона РПЛ прошло лишь четыре тура, однако уже произошла одна тренерская отставка, а в прессе обсуждается ещё...

Уверен в спортивной чистоплотности Юрана и ветеран красно-белых Анзор Кавазашвили. По его словам, этот специалист — профессионал до мозга костей, который предпочитает доказывать свою позицию на поле.

«Если у этого журналиста нет фактов, то он может рискнуть своей профессией. РФС обязан разобрать данный вопрос. У нас есть комитет по договорным матчам, который я возглавлял, и уже там будет проверка на самом серьёзном уровне. После неё будут вызваны люди, причастные к данным слухам, и они будут вести официальную беседу. Будут составлены протоколы, подтверждающие, что было сказано этим человеком. Все материалы пойдут к нам в комитет по этике, и тогда уже будет полное разбирательство», — объяснил Кавазашвили.

Но если допустить, что подозрения в адрес Юрана были небеспочвенными, то в перспективе его могут ждать серьёзные санкции. По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, в случае доказательства вины наставник может быть отстранён от футбола на длительный срок.

«Что может грозить Юрану? Штраф до 5 млн рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка. Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», — заявила Анцелиович.