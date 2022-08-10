Специалист Николай Писарев назначен главным тренером «Химок».

Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Уточняется, что организация согласовала Писареву возможность совмещения работы в «Химках» и сборной России. Помощником Писарева будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.

Писарев последний год являлся тренером национальной команды. Оба специалиста будут совмещать работу в сборных и в клубе.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее бывший тренер «Химок» Александр Тарханов назвал возможные причины увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.