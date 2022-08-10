Тарханов — об отставке Юрана: место имел внутренний конфликт

Бывший тренер «Химок» Александр Тарханов назвал возможные причины увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

«Что касается отставки Сергея Юрана, думаю, место имел внутренний конфликт. Не верю, что к этому могло привести решение не выпустить в основе сына инвестора (Илью Садыгова). Как говорят в наблюдательном совете, перед тренером была поставлена задача сохранить прописку в РПЛ и подготовить команду к следующему сезону. Но и это не кажется мне правдой. Как и история с договорным матчем с «Ростовом». Юран — неуступчивый человек. Мог сделать что-то, что не понравилось руководству», — заявил Тарханов RT.

Ранее Тарханов заявил, что у него с руководством «Химок» никогда не было никаких проблем.