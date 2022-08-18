Кутепов: Бородюк вчера попрощался с командой, расстались хорошо

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал отставку Александра Бородюка с поста главного тренера московской команды.

«Нам объявили об этом вчера. Поставили перед фактом. Работаем с тем, что есть. Александр Генрихович уже попрощался с командой, расстались хорошо», — цитирует Кутепова «Матч ТВ».

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под его руководством стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Ранее вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.