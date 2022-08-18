Кутепов: Бородюк вчера попрощался с командой, расстались хорошо
- РИА Новости
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«Нам объявили об этом вчера. Поставили перед фактом. Работаем с тем, что есть. Александр Генрихович уже попрощался с командой, расстались хорошо», — цитирует Кутепова «Матч ТВ».
18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под его руководством стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.
Ранее вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.