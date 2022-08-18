«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Бородюка

Футбольный клуб «Торпедо Москва» и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

«Общими усилиями в прошлом сезоне нам удалось выиграть ФНЛ и вернуть команду в РПЛ. «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моём сердце», — передаёт слова Бородюка сайт клуба.

В сезоне-2021/22 черно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ.

Одним из кандидатов на место Бородюка СМИ называют Александра Кержакова. Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Маслова, Ляпина и Бородюка.