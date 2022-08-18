военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Бородюка

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Торпедо Москва» и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.
«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Бородюка
  • Legion-Media
  • © Cronos

«Общими усилиями в прошлом сезоне нам удалось выиграть ФНЛ и вернуть команду в РПЛ. «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моём сердце», — передаёт слова Бородюка сайт клуба.

В сезоне-2021/22 черно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ. 

Одним из кандидатов на место Бородюка СМИ называют Александра Кержакова. Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Маслова, Ляпина и Бородюка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить