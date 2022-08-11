Юран прокомментировал обвинения в попытке организации договорного матча

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения в попытке организации договорного матча.

«Всё, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Все знают, что я в такие игры не играю», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщают, что одной из причин ухода Юрана была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Юран не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода.