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Иванов пошутил, что задача Гончаренко в «Урале» — чемпионство РПЛ

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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о задачах Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды.
Иванов пошутил, что задача Гончаренко в «Урале» — чемпионство РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Стать чемпионом России... Шучу. Задача — подготовить команду к играм, выправить положение, в котором сейчас оказалась команда. Надо выйти из кризиса», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

8 августа стало известно, что клуб покинул Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон.

«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице.

15 августа новым главным тренером команды был назначен Виктор Гончаренко, который уже работал в клубе в 2015 году.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Урала».

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