«Весьма чувствительная тема»: как развивается риторика вокруг обмена заключёнными на фоне дела Грайнер

Имена Бриттни Грайнер, Виктора Бута и Пола Уилана фигурируют в диалоге Москвы и Вашингтона по обмену заключёнными. Об этом сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. При этом он назвал чувствительной тему обмена заключёнными гражданами России и США и подчеркнул, что процесс идёт в рамках определённых президентами каналов. Тем временем в США не все довольны той активностью, с которой правительство пытается освободить баскетболистку. Защита спортсменки, в свою очередь, сообщила о подаче апелляционной жалобы.

Уже почти две недели прошло со дня вынесения приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая осуждена на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, однако разговоры о ней и в том числе об обмене заключёнными между Россией и США не утихают. Особенно активно на эту тему высказываются зарубежные чиновники.

В то же время 13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что имена Виктора Бута, Бриттни Грайнер и Пола Уилана фигурируют в диалоге Москвы и Вашингтона.

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«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключёнными гражданами России и США идёт в рамках определённых нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», — приводит слова Дарчиева ТАСС.

По мнению дипломата, именно за счёт такого прагматичного подхода недавно удалось осуществить «быстрый и успешный обмен» лётчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в американской тюрьме «по надуманному обвинению», на студента Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского.

При этом в США отношение к самому факту переговоров остаётся неоднозначным. Многие считают его неоправданным, поскольку за подобное нарушение в Америке сидят тысячи людей. Так, основатель SpaceX Илон Маск предложил Джо Байдену вместо диалога с Россией освободить всех осуждённых по делам о наркотиках в Америке.

«Если президент так усердно работает над освобождением человека, попавшего в тюрьму в России за травку, почему бы нам не освободить людей в Америке? Здесь есть люди, сидящие в тюрьмах по той же самой причине. Не должны ли мы заодно освободить и их тоже? Я считаю, что за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, люди в тюрьме сидеть не должны», — заявил Маск в подкасте Full Send Podcast.

Значительная часть дискуссий по-прежнему сводится к цвету кожи и сексуальной ориентации спортсменки. По мнению эксперта по вопросу захвата и освобождения заложников Дэни Гилберт, если бы у Грайнер была другая внешность, она вызывала бы больше сочувствия у жителей США.

Как отметила Гилберт, «белая девушка или женщина, находящаяся в заложниках, под арестом или столкнувшаяся с чем-либо подобным, вызывает у американской общественности массу сочувствия, чего нельзя сказать о положении цветных женщин и девушек».

На ту же тему, но немного под другим углом рассуждали и в эфире CNN. Говоря о деле Грайнер, там высказали мнение, что «лесбиянкам и геям в России приходится очень нелегко», а также предположили, что «американское гражданство определённо является важным фактором, который, возможно, и привёл к более суровому приговору».

При этом в России не раз подчёркивали, что Грайнер нарушила закон и заявления о том, что американка была задержана незаконно, не выдерживают критики.

В спортивном сообществе рассуждают, сможет ли Грайнер вернуться на паркет. По мнению капитана УГМК Евгении Беляковой, эта ситуация сделает американку только сильнее.

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«Это очень сложный вопрос. Особенно с учётом того, что никто не знает, сколько продлится отлучение. Из декретного отпуска баскетболистки возвращаются и часто играют ещё лучше. Очень много зависит от того, как сама Бриттни воспринимает своё сегодняшнее положение. Возможно, она вернётся в баскетбол ещё более сильной, но не исключено, что, выйдя на свободу, посвятит себя каким-то другим делам», — приводит слова Беляковой РИА Новости.

Бывший футболист Эдуард Югрин, который ранее был осуждён на 13 лет, считает, что Грайнер нечего бояться. Отношение к спортсменам в местах лишения свободы хорошее.

«Условия гораздо лучше, чем были раньше. В СИЗО сейчас доступны телевизоры, холодильники, есть возможность заниматься спортом. Раньше этого не было. Могут ли у Грайнер возникнуть проблемы, потому что она открытый представитель ЛГБТ? Этих женщин выделяют и содержат в другом месте. Мой главный совет Грайнер — не унывать. Там есть библиотека, она может заказать книги. Можно учиться, как я в своё время. Тут отношение к спортсменам хорошее. Принудительных работ нет», — сказал Югрин в эфире «Матч ТВ».

Тем временем адвокат Александр Бойков, представляющий интересы Грайнер, сообщил о подаче апелляционной жалобы.