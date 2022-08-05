«История про пиар»: почему в США активизировались разговоры об обмене заключёнными с Россией

Российская сторона готова обсуждать с США проблематику обмена заключёнными, но в рамках специально созданного для этого канала, заявил глава МИД Сергей Лавров. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что работа соответствующих механизмов будет поставлена под сомнение, если продолжится публичное обсуждение этой темы. Ранее в Белом доме сделали ряд заявлений о необходимости возвращения в США осуждённых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По словам аналитиков, текущая публичная активность американских чиновников, вероятно, связана с грядущими промежуточными выборами в конгресс, к которым демократы во главе с Джо Байденом подходят с низкими рейтингами. Вместе с тем эксперты не исключают, что недавний обмен Константина Ярошенко может свидетельствовать о том, что ситуация в этой сфере начала меняться.

Москва готова обсуждать с Вашингтоном вопрос обмена заключёнными, но в рамках специального канала, согласованного президентами двух стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В ходе общения с журналистами в Камбодже, где он находился с рабочим визитом, министр уточнил, что этот канал сохраняет свою актуальность, «кто бы что ни говорил публично».

«Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, что они собираются предпринять такие-то шаги, это их дело и, я бы даже сказал, их проблема. Потому что договорённости о спокойной профессиональной работе не только по этой, но и по многим другим темам американцы зачастую не выдерживают», — констатировал Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует тему возможного обмена заключёнными. Он также подчеркнул, что работа существующих механизмов будет поставлена под сомнение, если продолжится публичное обсуждение этой темы.

«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, и поэтому никаких комментариев мы давать не будем», — сказал Песков.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал Москву принять предложение США по возвращению в Штаты баскетболистки Бриттни Грайнер и ранее осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана, не уточнив при этом детали возможной сделки.

Накануне, 4 августа, Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу за контрабанду и хранение наркотиков. Уилан был приговорён к 16 годам заключения по делу о шпионаже в 2020-м.

«Охота на россиян»

В конце июля телеканал CNN сообщил, что Вашингтон предложил Москве обменять Грайнер и Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который уже более десяти лет находится в американской тюрьме. В Белом доме неоднократно публично отмечали, что работают над проблемой возвращения американских граждан в США. Однако никаких подробностей о возможном обмене или составе его участников чиновники не сообщали.

Эта тема была также затронута 29 июля в ходе телефонной беседы Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена. Как сообщили в МИД, с российской стороны было «настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме «тихой дипломатии».

Напомним, Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу США. Позже его экстрадировали в Соединённые Штаты, где в апреле 2012-го он был осуждён на 25 лет заключения по обвинению в незаконной торговле оружием и пособничестве радикальной колумбийской группировке. Свою вину Бут не признал, утверждая, что его бизнес в сфере международных перевозок был легальным. При этом россиянин подчёркивал, что стал жертвой «многолетнего политического преследования» со стороны спецслужб США за отказ от сотрудничества с ними.

Виктор Бут

AP

© Apichart Weerawong

В России осудили задержание Бута и вынесенный ему приговор. В ноябре 2010 года Сергей Лавров назвал решение по делу российского бизнесмена «примером вопиющей судебной несправедливости». Он подчеркнул, что акт экстрадиции Москва рассматривает как результат беспрецедентного политического давления на судопроизводство и правительство Таиланда.

В августе 2012-го Минюст России направил запрос в США о передаче Бута на родину для отбывания наказания, но в ноябре Вашингтон отказал в удовлетворении запроса.

Этот случай — не единственный в судебной практике Соединённых Штатов. В посольстве РФ в США констатировали, что в последние годы Вашингтон развернул охоту на россиян за рубежом. Так, 5 августа был вывезен из Греции в США и арестован Александр Винник.

«На сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан. Большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений. Более того, Вашингтоном развёрнута настоящая охота на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев», — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что граждане России, оказавшись в руках американской Фемиды, обычно сталкиваются с предвзятым отношением со стороны следственных и судебных органов.

«Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», — отметили в диппредставительстве.

«Предельно бюрократизируют эти вопросы»

Стоит отметить, что долгое время между РФ и США не проводились обмены или экстрадиции заключённых. Одна из причин — отсутствие двустороннего соглашения в этой сфере. При этом Москва неоднократно выступала с предложением оформить такой договор.

Однако в конце апреля российского лётчика Константина Ярошенко удалось обменять на американца Тревора Рида. Ярошенко был осуждён в 2011 году в США на 20 лет тюрьмы. Как отмечали в российском МИД, лётчик стал жертвой провокации спецслужб США, по наводке которых его арестовали в Либерии и подвергли пыткам.

Эксперты полагают, что этот обмен мог состояться благодаря созданию специального канала связи между двумя странами. По словам Дмитрия Пескова, о создании такого механизма Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе женевского саммита в 2021 году.

Российский лётчик Константин Ярошенко после возвращения на родину

РИА Новости

© Виталий Белоусов

По словам аналитиков, зачастую арест и осуждение российских граждан в США носят явно провокативный характер.

«Для ареста в Америке порой достаточно простого разговора. Нередко они выманивают человека за пределы России, могут предложить ему какую-то работу. Если он соглашается и обсуждает какие-то дела, то в США это может стать достаточным основанием для ареста. Чем они занимаются? Это провокация. То есть самого преступления нет, а провокация есть. За это человек отбывает большой срок», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв.

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Эксперты не исключают, что нынешняя публичная активность американских чиновников в вопросе возможного обмена заключёнными может быть связана с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс.

«Демократы во главе с Байденом, которые подходят к выборам в конгресс с очень низким рейтингом, используют тему обмена, чтобы набрать политические очки, поэтому я напрямую связываю желание американского президента осуществить обмен заключёнными с его стремлением показать американскому обществу, что он якобы заботится о гражданах своей страны. Но если с рейтингом будет всё в порядке, никакие имиджевые победы подобного рода преподносить обществу будет не нужно и разговоры об обмене закончатся. Так что это исключительно история про пиар», — заявил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Такая политика Вашингтона в корне отличается от подхода Москвы, отметил аналитик.

«Россия на протяжении десяти лет всегда говорила о Константине Ярошенко, Викторе Буте и других наших заключённых. У нас принципиально разный подход: мы всегда заинтересованы в обмене, вне зависимости от обстановки внутри, а США это всегда используют как способ набрать политические очки», — утверждает Данюк.

Как полагает заместитель директора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман, нередко обмену препятствует излишняя бюрократизация со стороны США.

«Проблема заключается в том, что они предельно бюрократизируют эти вопросы, затягивают, строят искусственные преграды, пытаются выторговать порой завышенные условия», — заявил политолог в разговоре с RT.

При этом, по его мнению, обмен Ярошенко всё же даёт определённую надежду, что эти процессы будут продолжены, так как администрация Байдена показала, что готова сотрудничать в данном вопросе.

«Есть определённый оптимизм, что и в будущем подобного рода обмены состоятся. И уже на базе позитивного сотрудничества в этой сфере могут быть приняты какие-то решения политического характера», — заключил аналитик.