Власти США уведомили российских дипломатов об аресте Винника

Власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежду Шумову.

«Сегодня утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина», — заявила она.

Российская сторона проясняет информацию о местонахождении Винника и сведения о его адвокатах. По её словам, дипломаты организуют телефонный разговор с Винником.

Отмечается, что дипломаты окажут россиянину необходимое консульско-правовое содействие.

Ранее адвокат Зои Константопулу заявила, что Винник исчез после прибытия в Грецию из Франции.

В семье россиянина рассказали, что Винника доставили в США на частном самолёте, на данный момент он находится в Сан-Франциско.

В июле адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции россиянина, находившегося на тот момент во Франции.