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Власти США уведомили российских дипломатов об аресте Винника

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Власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника.
Власти США уведомили российских дипломатов об аресте Винника
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежду Шумову.

«Сегодня утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина», — заявила она.

Российская сторона проясняет информацию о местонахождении Винника и сведения о его адвокатах. По её словам, дипломаты организуют телефонный разговор с Винником. 

Отмечается, что дипломаты окажут россиянину необходимое консульско-правовое содействие.

Ранее адвокат Зои Константопулу заявила, что Винник исчез после прибытия в Грецию из Франции.

В семье россиянина рассказали, что Винника доставили в США на частном самолёте, на данный момент он находится в Сан-Франциско.

В июле адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции россиянина, находившегося на тот момент во Франции.

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