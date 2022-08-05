Адвокат заявила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию

Россиянин Александр Винник исчез после прибытия в Грецию, заявила его греческий адвокат Зои Константопулу.

«Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. Ответственные полицейские... сказали, что не знают, где Александр Винник, что они никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают где он находится», — цитирует Константопулу РИА Новости.

Она допустила, что речь может идти о похищении и насильственном исчезновении Винника.

Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил об отправке россиянина из Франции в Грецию.

Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении, после чего смогут вернуть его в Грецию, откуда россиянина можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года он был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года его признали виновным и приговорили к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.