США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции

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Адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.
США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции
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«15 июля США отозвали свой запрос об экстрадиции Александра Винника, направленный во Францию в 2020 году», — цитирует его РИА Новости.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении и вернуть в Грецию, откуда его можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.

Адвокат также заявил, что суд Франции перенёс с 7 сентября на 3 августа слушания по делу гражданина России.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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