США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции

Адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

«15 июля США отозвали свой запрос об экстрадиции Александра Винника, направленный во Францию в 2020 году», — цитирует его РИА Новости.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении и вернуть в Грецию, откуда его можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.

Адвокат также заявил, что суд Франции перенёс с 7 сентября на 3 августа слушания по делу гражданина России.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.