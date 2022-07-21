Суд Франции перенёс слушания по делу Винника на 3 августа

Суд Франции перенёс с 7 сентября на 3 августа слушания по делу гражданина России Александра Винника, заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.

«Следственная палата отменила назначенное ранее на 7 сентября судебное заседание и перенесла его на 3 августа», — цитирует его ТАСС.

По словам адвоката, до слушания Винник останется в заключении в тюрьме Парижа.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

Позже стало известно, что суд примет решение об экстрадиции россиянина в США 7 сентября.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.