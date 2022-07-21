Суд Франции перенёс слушания по делу Винника на 3 августа

Короткая ссылка
Суд Франции перенёс с 7 сентября на 3 августа слушания по делу гражданина России Александра Винника, заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.
Суд Франции перенёс слушания по делу Винника на 3 августа
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Следственная палата отменила назначенное ранее на 7 сентября судебное заседание и перенесла его на 3 августа», — цитирует его ТАСС.

По словам адвоката, до слушания Винник останется в заключении в тюрьме Парижа.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

Позже стало известно, что суд примет решение об экстрадиции россиянина в США 7 сентября.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить