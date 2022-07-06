Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут во Франции 7 сентября

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Суд во Франции примет решение по вопросу об экстрадиции Александра Винника в США 7 сентября, заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.
Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут во Франции 7 сентября
  • РИА Новости

«Суд примет решение по вопросу о его экстрадиции 7 сентября», — цитирует РИА Новости Бело.

По его словам, сегодняшнее заседание было отложено.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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