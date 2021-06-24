Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику

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Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор россиянину Александру Виннику, которого ранее приговорили к пяти годам заключения по обвинению в отмывании денег.
Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику
  • © Nicolas Economou
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

Суд также подтвердил решение первой инстанции о том, что Винник не несёт ответственности за вымогательство средств при помощи вредоносного программного обеспечения и не является его разработчиком.

Ранее сообщалось, что суд в Париже 24 июня огласит решение по апелляции на приговор россиянину Александру Виннику.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрос об экстрадиции Винника в Россию не удовлетворён, в настоящее время продолжается рассмотрение дела по существу.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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