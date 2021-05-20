Москалькова: запрос об экстрадиции Винника в Россию отклонён

Запрос об экстрадиции осуждённого во Франции россиянина Александра Винника в Россию не удовлетворён, в настоящее время продолжается рассмотрение дела по существу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Запрос об экстрадиции в Россию сегодня не удовлетворён, продолжается рассмотрение дела по существу», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению дела Винника.

Слушания продлятся до конца мая. Защита россиянина настаивает на рассмотрении вопроса о его обратной экстрадиции в Грецию.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.