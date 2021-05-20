Москалькова: запрос об экстрадиции Винника в Россию отклонён
- РИА Новости
«Запрос об экстрадиции в Россию сегодня не удовлетворён, продолжается рассмотрение дела по существу», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее стало известно, что Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению дела Винника.
Слушания продлятся до конца мая. Защита россиянина настаивает на рассмотрении вопроса о его обратной экстрадиции в Грецию.
Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.