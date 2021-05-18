Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению дела Александра Винника

Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению дела россиянина Александра Винника. Слушания продлятся до конца мая. Защита россиянина настаивает на рассмотрении вопроса о его обратной экстрадиции в Грецию.

Адвокат Винника Фредерик Бело в эксклюзивном интервью RT отметил, что вопрос об экстрадиции его подзащитного в Грецию должен быть рассмотрен судом отдельно.

«Александр Винник присутствует в суде, он находится в боксе для подсудимых. Его греческий адвокат Зои Константопулу и я, Фредерик Бело, находимся рядом с ним. Мы подняли важнейший вопрос о конституционности в части того, насколько Апелляционный суд Парижа обладает компетенциями для принятия решения о выдаче Александра Винника Греции в соответствии с международным ордером на арест, выданным США, европейским ордером на арест, выданным Францией, и международным ордером на арест, выданным Россией», — сказал адвокат.

Бело подчеркнул, что в случае последующей экстрадиции своего подзащитного в США последний «рискует столкнуться с бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство обращением».

«Александр Винник сейчас находится в тяжёлом психологическом состоянии. В этой связи мы просим о проведении психологической экспертизы. Александр Винник неоднократно объявлял голодовку, и это были серьёзные голодовки. Он находится в изоляции на протяжении четырёх с половиной лет, а следовательно, находится в очень трудном психологическом состоянии. Мы считаем, что по этим причинам он никак не может быть выслан в Грецию для последующей экстрадиции в США. Мы просим Апелляционный суд Парижа заявить себя компетентным органом и отклонить этот запрос о выдаче, направленный властями Греции в исполнение европейского ордера на арест, выданного Францией», — отметил адвокат.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.