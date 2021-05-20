Осуждённый во Франции Винник готов начать новую голодовку

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что россиянин Александр Винник, осуждённый во Франции на пять лет лишения свободы, готов вновь начать голодовку.

«Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки, по крайней мере такую информацию мы получаем от его защитника и от наших консульских служб. Надеемся, что у него хватит разума и мужества дальше бороться за свои права активным образом», — цитирует её ТАСС.

По словам Москальковой, его адвокат отметил, что Винник находится в очень тяжёлом психологическом состоянии.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению дела Винника. Слушания продлятся до конца мая. Защита россиянина настаивает на рассмотрении вопроса о его обратной экстрадиции в Грецию.