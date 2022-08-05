Семья сообщила, что россиянин Винник находится в США
- AFP
«Из Бостона Александру дали позвонить домой», — приводит РИА Новости заявление.
В семье Винника считают, что отправка россиянина в США выглядела как похищение.
Ранее адвокат Зои Константопулу заявила, что Винник исчез после прибытия в Грецию.
В свою очередь, французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил об отправке россиянина из Франции в Грецию.
Бело добавил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.
По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.
Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении, после чего смогут вернуть его в Грецию, откуда россиянина можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.