Семья сообщила, что россиянин Винник находится в США

Гражданина России Александра Винника доставили в США на частном самолёте, на данный момент он находится в Сан-Франциско. Об этом сообщили в семье россиянина.

«Из Бостона Александру дали позвонить домой», — приводит РИА Новости заявление.

В семье Винника считают, что отправка россиянина в США выглядела как похищение.

Ранее адвокат Зои Константопулу заявила, что Винник исчез после прибытия в Грецию.

В свою очередь, французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил об отправке россиянина из Франции в Грецию.

Бело добавил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении, после чего смогут вернуть его в Грецию, откуда россиянина можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.