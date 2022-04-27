МИД России напомнил, что Ярошенко подвергался дискриминации в застенках американских тюрем
- РИА Новости
RT ранее опубликовал видео обмена россиянина Ярошенко на американца Рида.
В МИД заявили, что Ярошенко стал «жертвой провокации спецслужб США, по наводке которых его арестовали в Либерии и подвергли пыткам».
После этого россиянин был «вывезен для судилища в Нью-Йорк» с предрешённым приговором по обвинению в намерении осуществить контрабанду наркотиков.
По линии МИД России при этом постоянно предпринимались шаги по его освобождению, подчеркнули в министерстве.
При этом все эти «кошмарные для Константина Ярошенко годы в застенках» гражданин России подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению, отметили там. Это включало отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи.
«В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осуждённого в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида», — заявило министерство.
МИД намерен и далее прилагать усилия, чтобы «освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции».
27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на Константина Ярошенко.