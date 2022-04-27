МИД России напомнил, что Ярошенко подвергался дискриминации в застенках американских тюрем

Возвращение на родину россиянина Константина Ярошенко, который был незаконно приговорён в США к 20-летнему тюремному сроку, стало результатом «продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств», заявило Министерство иностранных дел.

RT ранее опубликовал видео обмена россиянина Ярошенко на американца Рида.

В МИД заявили, что Ярошенко стал «жертвой провокации спецслужб США, по наводке которых его арестовали в Либерии и подвергли пыткам».

После этого россиянин был «вывезен для судилища в Нью-Йорк» с предрешённым приговором по обвинению в намерении осуществить контрабанду наркотиков.

По линии МИД России при этом постоянно предпринимались шаги по его освобождению, подчеркнули в министерстве.

При этом все эти «кошмарные для Константина Ярошенко годы в застенках» гражданин России подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению, отметили там. Это включало отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи.

«В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осуждённого в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида», — заявило министерство.

МИД намерен и далее прилагать усилия, чтобы «освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции».

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на Константина Ярошенко.