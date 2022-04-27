RT публикует видео обмена россиянина Ярошенко на американца Рида в Турции
На видео люди в костюмах выводят Ярошенко из одного самолёта и сопровождают в другой, после чего россиянин поднимается на борт.
27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на Константина Ярошенко.
В 2010 году российский лётчик был приговорён американским судом к 20 годам лишения свободы.
Супруга Константина Ярошенко рассказала, что обмен состоялся в Турции.