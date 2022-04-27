RT публикует видео обмена россиянина Ярошенко на американца Рида в Турции

RT публикует видео обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида в одном из турецких аэропортов.

На видео люди в костюмах выводят Ярошенко из одного самолёта и сопровождают в другой, после чего россиянин поднимается на борт.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на Константина Ярошенко.

В 2010 году российский лётчик был приговорён американским судом к 20 годам лишения свободы.

Супруга Константина Ярошенко рассказала, что обмен состоялся в Турции.