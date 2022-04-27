Супруга Ярошенко сообщила, что его обмен состоялся в Турции
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Об этом она рассказала РИА Новости.
По словам супруги Ярошенко, она знала о готовящемся обмене и планирует встретить его в московском аэропорту.
27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.
Ярошенко в 2010 году был приговорён американским судом к 20 годам лишения свободы.