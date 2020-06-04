Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
- РИА Новости
Об этом говорится в опубликованном комментарии посла России в США Анатолия Антонова.
По данным дипмиссии, администрация тюрьмы в городе Данбери без объяснения причин отказывает Ярошенко в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, а также игнорирует жалобы заключённого и письма посольства.
«Направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг К.В.Ярошенко. Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь», — подчеркнул Антонов.
Кроме того, он призвал власти США в связи с пандемией коронавируса освободить всех россиян, находящихся в заключении в американских тюрьмах.
Ранее МИД России призвал американские власти проявить гуманизм и позволить Ярошенко и другим заключённым в США россиянам вернуться домой.