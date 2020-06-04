Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко

Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.

Об этом говорится в опубликованном комментарии посла России в США Анатолия Антонова.

По данным дипмиссии, администрация тюрьмы в городе Данбери без объяснения причин отказывает Ярошенко в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, а также игнорирует жалобы заключённого и письма посольства.

«Направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг К.В.Ярошенко. Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь», — подчеркнул Антонов.

Кроме того, он призвал власти США в связи с пандемией коронавируса освободить всех россиян, находящихся в заключении в американских тюрьмах.

Ранее МИД России призвал американские власти проявить гуманизм и позволить Ярошенко и другим заключённым в США россиянам вернуться домой.