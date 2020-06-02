МИД назвал неприемлемым нахождение Ярошенко в тюрьме США в пандемию

Москва считает неприемлемым содержание российского лётчика Константина Ярошенко под стражей в США в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и призывает американские власти проявить гуманизм и позволить ему вернуться домой, заявил МИД России.

«На фоне эпидемии COVID-19 пребывание в американских тюрьмах как К.В. Ярошенко, так и других несправедливо осуждённых и задержанных соотечественников совершенно неприемлемо. Надеемся, что власти США в самое ближайшее время проявят гуманизм и позволят нашим гражданам вернуться домой», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве напомнили, что Ярошенко был осуждён в США на 20 лет лишения свободы «по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб».

В течение десяти лет россиянин, как отметили в МИД, сталкивался с «недопустимо безответственным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей».

В то же время Россия неоднократно предлагала США решить вопрос об освобождении Ярошенко на всех возможных уровнях, в том числе в рамках механизмов Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц.

«Однако всякий раз рассмотрение наших запросов затягивалось, после чего следовал ничем не мотивированный отказ», — указали в МИД.

Там подчеркнули, что в условиях пандемии пребывание россиян в американских тюрьмах становится рискованным.

«Ещё 24 марта в адрес госсекретаря США Майка Помпео по этому поводу было направлено послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом освободить из заключения по гуманитарным соображениям всех граждан нашей страны. Реакции до сих пор не последовало», — отметили в российском ведомстве.



В конце апреля сообщалось, что Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавируса, до сих пор не сделали тест на данную инфекцию в американской тюрьме.

Ранее сокамерник Ярошенко умер в тюрьме США от болезни, похожей по симптомам на коронавирус.