Сокамерник Ярошенко умер в тюрьме США

Адвокат Константина Ярошенко Алексей Тарасов сообщил о смерти сокамерника своего подзащитного от болезни, похожей по симптомам на коронавирус, в американской тюрьме Данберри.

«В федеральной тюрьме Данбери, где катастрофическое положение с коронавирусом, умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Тарасова, умерший находился на расстоянии менее двух метров от Ярошенко.

«Ему три дня отказывали в медицинской помощи. Потом Константин заметил, что человек еле дышит и покрылся пятнами, в последний момент его унесли в изоляцию», — сказал он.

Как сообщил адвокату Ярошенко, сокамерник до последнего просил о медицинской помощи. Россиянин предполагает, что у умершего проявились симптомы, похожие на коронавирус.

«Надеемся, что обследование будет сделано... Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни», — добавил Тарасов.

В марте сообщалось, что освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина призвала освободить содержащихся в зарубежных тюрьмах россиян из-за коронавируса.