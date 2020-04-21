Сокамерник Ярошенко умер в тюрьме США
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«В федеральной тюрьме Данбери, где катастрофическое положение с коронавирусом, умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Тарасова, умерший находился на расстоянии менее двух метров от Ярошенко.
«Ему три дня отказывали в медицинской помощи. Потом Константин заметил, что человек еле дышит и покрылся пятнами, в последний момент его унесли в изоляцию», — сказал он.
Как сообщил адвокату Ярошенко, сокамерник до последнего просил о медицинской помощи. Россиянин предполагает, что у умершего проявились симптомы, похожие на коронавирус.
«Надеемся, что обследование будет сделано... Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни», — добавил Тарасов.
В марте сообщалось, что освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина призвала освободить содержащихся в зарубежных тюрьмах россиян из-за коронавируса.