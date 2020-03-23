Бутина призвала освободить содержащихся в зарубежных тюрьмах россиян из-за коронавируса

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой содействовать изменению условий содержания или депортации российских граждан, находящихся в заключении в тюрьмах США, Греции, Франции и других государств, из-за угрозы заражения коронавирусом.

Как пишет ТАСС, Бутина направила министру соответствующее письмо.

«Прошу вас обратиться к руководству государств, где содержатся в заключении наши граждане, с просьбой об изменении условий их содержания на домашний арест или депортации для дальнейшего отбытия наказания в страну гражданской принадлежности», — говорится в послании.

Она выразила надежду, что «у этих людей есть сердце и они проявят милость, позволив нашим гражданам быть недалеко от своих родных и близких в это крайне тяжёлое время».

Бутина пояснила, что с просьбой о возможном содействии к ней обратились несколько граждан России, находящихся в заключении за рубежом, члены их семей и адвокаты.

«Это Константин Ярошенко, Богдана Осипова, родные и близкие наших соотечественников-моряков, обвиняемых в нарушении закона в Греческой Республике, спортивные болельщики, граждане России, содержащиеся под следствием во Франции, — Михаил Ивкин и Павел Косов», — отмечается в письме.

По её словам, в мире на данный момент существует немало прецедентов изменения условий содержания и меры пресечения заключённым в связи с риском заражения вирусом.

Ранее стало известно, что защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерена подать ходатайство в суд о его освобождении под залог из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце декабря Бутина предложила создать механизм помощи россиянам за рубежом.