Бутина предложила создать механизм помощи россиянам за рубежом

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Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» предложила создать механизм помощи россиянам за рубежом.
Бутина предложила создать механизм помощи россиянам за рубежом
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«Нам нужна какая-то система. Многие организации многое делают. И в моей ситуации, и в ситуации Винника. Вопрос в том, что, во-первых, нужно понимать дорожную карту: кто, что, какими полномочиями обладает, и нужно понимать, как мы можем всё это дело консолидировать в некий координационный центр, центр быстрого реагирования», — считает Бутина.

Она отметила, что у всех ведомств свои полномочия, но необходима «вот эта единая система».

«Я против создания дополнительных суперструктур… Я против бюрократии... Здесь нужно именно обратить внимание на некую координационную силу, которая соберёт все сильные стороны всех и, скажем, вот будет таким единым кулаком», — добавила она.

Бутина подчеркнула, что, естественно, есть люди, которые нарушили закон.

«Но если это наши граждане, значит, нужно им оказать помощь в предоставлении правильного адвоката. Не того адвоката, который тебя засудит автоматически», — указала она.

Ранее Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал о состоянии здоровья подсудимого.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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