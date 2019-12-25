Адвокат Винника рассказал о проблемах со здоровьем россиянина

Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о состоянии здоровья подсудимого.

«Как только стало известно о решении, подписанном министром, он объявил головку. Сегодня шестой день. На пятый день мы добились проведения его медицинского осмотра. У него констатировано заболевание крови», — сказал адвокат.

Он добавил, что у Винника наблюдается резкое ухудшение состояния.

«Удивительно, но человеку, который держал более 100 дней голодовку — я с удивлением узнал, что не он один — и выжил, ему было гораздо легче, чем сейчас. Он считает, что решение о его выдаче — это смертный приговор», — сказал Мусатов.

23 декабря Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.

24 декабря председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу назначила на 10 января рассмотрение дела Александра Винника.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.