Суд Греции приостановил процесс экстрадиции Винника

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника в США, Францию и Россию, заявила его адвокат Зои Константопулу.

«Председатель 4-го департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнётся в случае его экстрадиции», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Минюст Греции принял «лукавое» решение об экстрадиции Винника в США.

22 декабря стало известно о подготовке Греции к выдаче Винника Соединённым Штатам.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.