Суд Греции приостановил процесс экстрадиции Винника

Короткая ссылка
Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника в США, Францию и Россию, заявила его адвокат Зои Константопулу.
Суд Греции приостановил процесс экстрадиции Винника
  • Reuters

«Председатель 4-го департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнётся в случае его экстрадиции», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Минюст Греции принял «лукавое» решение об экстрадиции Винника в США.

22 декабря стало известно о подготовке Греции к выдаче Винника Соединённым Штатам.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить