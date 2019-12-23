Суд Греции 23 декабря рассмотрит апелляцию на решение о выдаче Винника
- Reuters
«Рассмотрение апелляции назначено на сегодня, на понедельник. Пока у нас нет времени начала заседания», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что решение было принято с грубейшими нарушениями закона и права, поскольку в Верховном суде страны Ареопаге ещё не закончено рассмотрение ходатайства с требованием отменить экстрадицию из-за отсутствия пострадавших в деле, а также изучается прошение о политическом убежище.
Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. В знак протеста россиянин объявил голодовку.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции.