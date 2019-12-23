Суд Греции 23 декабря рассмотрит апелляцию на решение о выдаче Винника

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Высший административный суд Греции в понедельник, 23 декабря, рассмотрит апелляцию на решение Минюста выдать россиянина Александра Винника во Францию и в США. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
Суд Греции 23 декабря рассмотрит апелляцию на решение о выдаче Винника
  • Reuters

«Рассмотрение апелляции назначено на сегодня, на понедельник. Пока у нас нет времени начала заседания», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что решение было принято с грубейшими нарушениями закона и права, поскольку в Верховном суде страны Ареопаге ещё не закончено рассмотрение ходатайства с требованием отменить экстрадицию из-за отсутствия пострадавших в деле, а также изучается прошение о политическом убежище.

Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. В знак протеста россиянин объявил голодовку.

Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции.

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