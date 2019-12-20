Минюст Греции одобрил экстрадицию Винника во Францию
- Reuters
Об этом рассказал руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.
«Сегодня стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию», — цитирует ТАСС Мусатова.
Он сообщил, что защита намерена обжаловать это решение.
«Дальше посмотрим, что из этого получится», — добавил он.
В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.